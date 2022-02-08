Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu: (2)

ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşadığı Isparta'da 10 yıllık arızanın bir günde oluştuğunu belirtti.

Dönmez, elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki (AFAD) kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3 Şubat Perşembe günü Isparta'da başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında oluşan arızalara ilişkin bütün kurumların sahada çalıştığını belirtti.

Isparta'ya yağan karın normal bir yağış olmadığını dile getiren Dönmez, 45 günde yağması beklenen kar yükünün 11 saatte yağdığını ve nakil hatlarında arızalara neden olduğunu kaydetti.

Olayın ilk gününden itibaren valilik, elektrik dağıtım şirketi, belediyeler ve kamu kuruluşlarının hayatı normale döndürmek için görev alanlarıyla ilgili kısımlarda gerekli müdahalelere başladıklarını ifade eden Dönmez, "Olayın gerçekleştiği anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'da resmi seyahatteydik. Bakü'de düzenlenen 8. Güney Gaz Koridoru Toplantısı'na katıldık. Döner dönmez hemen Isparta'ya vakit kaybeden intikal ettik. AFAD'dan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olay yerine intikal etti." dedi.

Dönmez, şöyle konuştu:

"13 ilden buraya bakım ve onarım ekipleri araçlarıyla intikal ettirildi. Sahada 653 kişi halen direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan teknik personelimiz var. Bunlara destek veren kamu kurumlarıyla birlikte sahada mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinesi ve aracımız var. 61 jeneratör ile bu kesintilere müdahale edildi. Isparta'da toplam şebeke ağımızın büyüklüğü 10 bin 800 kilometre. Edirne'den Kars'a neredeyse 5 -6 katı kadar uzunlukta bir şebekeden bahsediyoruz. Isparta ilinde yılda ortalama 1100 hasar ve arıza meydana geliyordu. Kar yağışının olduğu 3 Şubat günü ise 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. Başka bir ifadeyle 10 yıllık arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada adeta canını dişine takarak mücadeleyi sürdürdüler. Onlara teşekkür ediyorum."

Hasar tespitine ilişkin çalışmaların da sürdüğü bilgisini veren Dönmez, şunları kaydetti:

"En kısa sürede telafi çalışmalarına başlayacağız. Biz sahada hummalı bir şekilde çalışırken sosyal medyada, televizyon kanallarında ve gazetelerde çıkan yorumları gördük. Mağduriyetten prim çıkarmaya çalışanlar, adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Gerçekleri paylaştık. Hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi paylaşmadık. Doğru olanı da çarpıtmadık. Maalesef Türkiye'de muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya, istismar etmeye yönelik hal ve hareketlerini, söylemlerini bu süreçte de gösterdiler. Nasıl daha önceki doğal afetlerde devletimiz vatandaşlarla omuz omuza çalıştıysa Isparta'da da aynısı yaşandı. Ben bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu katkı, destek, hoşgörü ve sağduyudan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kırsal alanda da duygusal anları yaşadık. Araçların bile giremediği yerlerde dağın tepesinde, açık arazide çalışan arkadaşlarımıza evinde çay, yemek hazırlayıp ikram eden Anadolu insanının en güzel örneklerini de gördük."

(Bitti)