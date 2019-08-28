Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

28.08.2019 11:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

İkili arasındaki görüşme, başkent Bağdat'taki Başbakanlık konutunda basına kapalı gerçekleşti.

Bağdat'a bu sabah gelen Bakan Dönmez'in Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'le de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA