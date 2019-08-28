Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

28.08.2019 11:58
Bakan Dönmez Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

İkili arasındaki görüşme, başkent Bağdat'taki Başbakanlık konutunda basına kapalı gerçekleşti.

Bağdat'a bu sabah gelen Bakan Dönmez'in Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'le de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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