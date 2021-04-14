Bakan Dönmez'in Denizli programı ileri tarihe ertelendi
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Bakan Dönmez'in Denizli programı ileri tarihe ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Dönmez'in Denizli programı ileri tarihe ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Nisan 2021 Cuma günü Denizli'de projesi biten ve devam eden yatırımları incelemek için gelmesi beklenirken, program ileri bir tarihe ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Nisan 2021 Cuma günü Denizli'de projesi biten ve devam eden yatırımları incelemek için gelmesi beklenirken, program ileri bir tarihe ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Denizli'de projesi biten ve devam eden yatırımlarını yerinde inceleyecek olan Bakan Fatih Dönmez'in 16 Nisan 2021 Cuma günü Denizli'yi ziyaret etmesi beklenirken korona virüse kaşı alınan yoğun tedbirlerin daha da genişletilmesi nedeniyle programın iptal edildiği belirtildi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün açıklaması ise şöyle; "Kıymetli Denizlili hemşehrilerim, Covid 19 salgın hastalığına karşı alınan yoğun tedbirlerin daha da genişletilmesinden dolayı İlimizi 16 Nisan Cuma günü ziyaret edecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in Denizli ziyaret programı ileri bir tarihe ertelenmiştir." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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