Bakan Dönmez: "İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Dönmez: "İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk"

03.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:27
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadığını belirterek, "İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadığını belirterek, "İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk." dedi.

Dönmez, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, toplantıya girdikleri saatlerde aldıkları müjdenin başta aileler ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in büyük bir umut olduğunu vurgulayan Dönmez, "Dün, Elif bebek umut olmuştu. Bugün o umudumuzu yitirmedik. İnanç ve sabırla çalıştık ve Ayda bebeğimizi de kurtarmış olduk. Öyle tahmin ediyorum, bundan sonra aileler bu bebeklerimiz için yılda iki defa doğum günü kutlayacaklar. Birisi 2 Kasım, birisi 3 Kasım. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız netice verir. Diğer yurttaşlarımıza da sağ salim ulaşırız." diye konuştu.

Dönmez, deprem anından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kurumlarının elektrik ve doğal gaz kaynaklı herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için üstün bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk etapta da tedbir amaçlı AFAD'ın talepleri ve talimatları doğrultusunda deprem etki ve hasarının yoğun yaşandığı bölgelerde elektrik ve doğal gaz arzını kesmiştik. Ekiplerimizin süratle çalışmasıyla şehirde dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadı. İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk."

Yaklaşık 102 ekip, 323 kişiden oluşan elektrik acil müdahale personelinin yoğun bir çalışmayla enerji arz güvenliğini sağladığını aktaran Dönmez, "Doğal gazda 7/24 esasıyla çalışan 40 ekip, 205 personelimizle hasarsız binalar dışında kalan tüm binalarda 1 Kasım Pazar günü saat 22.30 itibarıyla doğal gaz arzını sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

İlgili Haberler

Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu
Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu
Bakan Dönmez: 'Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı'
Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı"
Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti
Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Adem Ljajic Gökhan Töre Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Dönmez: "İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:52:14. #1.14#
title