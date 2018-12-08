Bakan Dönmez İkinci Sondaj Gemimizin Ocak Ayı Sonunda Akdeniz'de Olmasını Bekliyoruz (1)
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin programında yaptığı konuşmasında, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasınıbekliyoruz" dedi.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin programında yaptığı konuşmasında, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını
bekliyoruz" dedi. - İstanbul