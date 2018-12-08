Bakan Dönmez İkinci Sondaj Gemimizin Ocak Ayı Sonunda Akdeniz'de Olmasını Bekliyoruz (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin programında yaptığı konuşmasında, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını

bekliyoruz" dedi.

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Dönmez'in açıklamaları

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