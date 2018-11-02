Bakan Dönmez: "İkinci Gemi de Yolda, Karadeniz'de de Petrol ve Doğal Gaz Aranacak"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih'in yanı sıra ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. Bu gemilerimiz ile Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu. Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz kullanımı ve ithaline ilişkin, "Doğalgaz ithalatında yeni kaynak ve güzergahlar ile rekabeti artıracak çalışmalar kapsamında Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Akdeniz, Afrika ve diğer potansiyel kaynaklardan sürdürülebilir doğalgaz temin edilmesi çalışmalarımız artarak devam etmektedir" dedi. 2002 yılında 5 kente giden doğalgaz iletim hattının bu yıl sonu itibarıyla 81 kente ulaşacağını belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca, 2018 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 434 ilçe ve beldemize de doğalgaz sunulmuş olup doğalgaz imkanına kavuşan yerleşim yerlerinin sayısının artırılması çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğalgazın yaygınlaştırılması çalışmalarımız yerleşim yerleri ile sınırlı kalmayarak OSB'lere de doğalgaz arzı sağlanmaya devam edecektir. Doğalgaz arz güvenliği kapsamında yıllık 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip TANAP projesi 12 Haziran 2018 tarihinde hayata geçmiş ve ülkemize gaz akışı başlamış olup bu gazın, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşınma çalışmaları kapsamındaki Çanakkale Boğaz Geçişi çalışmaları devam etmektedir. Devam eden bu çalışmalarımızla birlikte doğalgaz depolama kapasitesi, toplam 10 milyar metreküpün üzerine çıkarılarak Ülkemizin doğalgaz depolama kapasitesinin yıllık ulusal tüketimimizin yüzde 20'sine ulaşması sağlanacaktır. Doğalgaza ilişkin bu çalışmalarımızın yanı sıra petrol potansiyelinin de ortaya çıkarılması için gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda, sadece 2018 yılı ilk dokuz ayında 74 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılmış olup toplam 155 bin metre sondaj yapılmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 88 adet kuyu açılacak olup toplam 185 bin metre sondaj yapılacaktır. Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi kendi sınıfındaki 16 gemi arasında en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. Bu sayede, 6'ncı nesil teknolojiye sahip olan gemimiz aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilecektir. Fatih'in yanı sıra ikinci sondaj gemimizi de portföyümüze almak üzereyiz. Bu gemilerimiz ile Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz."