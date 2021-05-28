Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında 100 bin varil petrol üretimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Aydın Ticaret Borsası Rifat Hısarcıklıoğlu Toplantı Salonu'ndaki Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılıp, başkanlık yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Aydın Ticaret Borsası Rifat Hısarcıklıoğlu Toplantı Salonu'ndaki Aydın Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılıp, başkanlık yaptı. Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı'nın yanı sıra elektrik ve doğalgaz yetkilileri ile ilçe belediye başkanları katıldı. Yaklaşık 2 saatlik basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Dönmez, "Bugün Aydın'da enerji ve madencilik alanında geniş koordinasyon toplantısı yapma imkanı bulduk. Hem elektrik hem de doğal gaz dağıtım şirketimizin yapmış olduğu faaliyetler ve geleceğe dönük planlamalar hakkında istişarede bulundu. AYDEM ve doğal gaz şirketi yetkilileri, belediye başkanlarımız ve iş insanları istek ve memnuniyetlerini ilettiler. Bizde yapılması gerekenleri not aldık ve anında talimatlandırdık. Aydın son yıllarda hem bölgenin hem ülkemizin başta turizm ve tarım olmak üzere sanayide de hızla gelişen bir kenti oldu. Aydın'ımızla gurur duyuyoruz. Toprağı da insanı da bereketli. Ne yapsak azdır. Aydın'ın hızına bazen altyapı kuruluşları bile yetişemiyor" dedi.

'18 YILDA 4,66 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Bakan Fatih Dönmez, "2000 yılların başında sadece enerji ve madencilik alanında 9,2 milyon liralık bir yatırım yapmıştık. Geçtiğimiz yıl bu rakam 460 milyon lira seviyesine çıktı. 18 yıllık süreçte toplam yaptığımız yatırımlar ise 4,66 milyar lira olmuştur. Bu yıl da inşallah 400 milyon lira civarında bir yatırım yapılacak. Bunun 300 milyon liralık kısmı elektrik dağıtım şebekeleri ile alakalıdır. 50-60 milyon liralık bir kısmı da doğal gaz tarafından yapılacak yatırımlar. Bu kentimiz sadece elektrik ve doğal gazın tüketildiği bir kent değildir. Aynı zamanda elektrik üretiminde de ciddi bir potansiyel biriktiren bir şehrimiz. Aydın'da lisansız santraller dahil 1492 megavatlık bir kurulu güce sahibiz. 203 adet çalışan enerji santrali var. Aydın'da ayrıca 100 bin civarında doğal gaz kullanan var. Aydın'ın 4'te 1'i doğal gaza kavuşmuş durumdadır" dedi.

Bakan Dönmez, toplantın ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığına ziyaret edip, Yılmazköy Mahallesi'ndeki enerji santralinde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı