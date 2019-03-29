Bakan Dönmez: Hangi Şer Odaklarıyla İş Birliği Yaptığınızı Bu Millet Görüyor (2)

'TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bozüyük ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Bilecik'e geçerek Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Geçmişte topla tüfekle Türkiye'yi bitirmeye çalışanların, bir zamanlar 'hasta adam' dedikleri ülkeyi sapasağlam görmeye dayanamadıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "O günler geride kaldı. Birilerinin pusulası hala eskiyi gösteriyor olabilir. Onlar hala geçmişin özlemiyle yaşıyor olabilir. İstiyorlar ki Türkiye hala Avrupa'nın hasta adamı olarak kalsın. Söyleneni yapan, itiraz etmeyen, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokulan bir Türkiye olsun karşılarında. Ancak unuttukları, hesaba katmadıkları bir şey var. Türkiye artık eski Türkiye değil. O günler çok eskilerde kaldı. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da söylüyor, bu seçim bir beka meselesidir. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Türkiye'nin zayıf olması bölgenin zayıf olması demek. Gazze'nin sahipsiz olması, Türkmenlerin öksüz kalması, Balkanların bir lokmada yutulması, Kudüs'e sessiz kalınması demek" dedi.

'PKK İLE BAĞLANTILI 340 İSİM MİLLET İTTİFAKINDA'

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Bakan Dönmez, "Bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının, Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun, Pensilvanya'nın güdümünde siyaset yapanların ve içeride buna çanak tutan muhalefet partilerinin tek bir derdi var. O da bu ülkenin geleceğine kara çalmak, milletimizin geleceğini çalmak. Yerli ve milli olan her şeyin karşısında duran bir blok var karşımızda. Onların milli olmaktan kastı nedir biliyor musunuz? Ana muhalefetin parti sözcüsü kendi ağzıyla açıkladı: 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi. Yazıklar olsun sana. Bu milletin askerine, polisine kurşun sıkan, sokakları ateşe veren, özgürlük bahanesiyle yakan yıkan Batı'nın cici çocuklarıyla ittifak yapmak millilikmiş. PKK ile bağlantısı tespit edilen 340'a yakın isim Millet İttifakı'nın listelerinden aday gösterildi. Sanmayın ki bunlar HDP'nin adayları. Hayır değil. Birbirine benzemez üç partinin kurduğu zillet ittifakının listelerinden adaylar" diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta, enerjide, ulaştırmada, sporda, bilimde, ekonomide çağ atladığını belirten Bakan Dönmez, "Türkiye son 15 yılda adeta bir engelli koşu yaptı. Sadece 2023'e değil bizleri gelecek yüzyıla taşıyacak hedeflerimizi ortaya koyduk. Ancak bizi hedefe ulaştıracak her kulvarda önümüze yeni bir engel kondu. Yeri geldi oyunun kuralları değiştirildi ama artık oyunun da oyuncuların da değişme zamanı geldi. Artık her kim Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği ekonomik, demokratik, siyasi kazanımlardan geri dönülmesini söylüyorsa, onları küçümsüyorsa şunu iyi bilin ki ya o kişi geçmişten bihaberdir ya da varlığını eskimiş sisteme borçludur" dedi. Bakan Dönmez, konuşma arasında salonda çalan merhum sanatçı Kayahan'ın 'bizimkisi bir aşk hikayesi' isimli şarkısına salonda bulunanlarla beraber eşlik etti.

Cafer ELMAS/BİLECİK,

Kaynak: DHA