Bakan Dönmez: "Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi"
AA, Oktay Özden - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede incelemelerde bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Çayköy'de açıklamalarda bulundu.
EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede incelemelerde bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Çayköy'de açıklamalarda bulundu.