Bakan Dönmez: "Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi" - Haberler
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Bakan Dönmez: "Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi"

AA, Oktay Özden - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede incelemelerde bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Çayköy'de açıklamalarda bulundu.

EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede incelemelerde bulunması ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Çayköy'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez: Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi

Bakan Dönmez: Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi

Bakan Dönmez: Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi

AA / Oktay Özden - Güncel

Fatih Dönmez, Eğirdir, Isparta, Enerji, Güncel, Haber

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