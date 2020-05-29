Bakan Dönmez: Günlük yurtiçi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı
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Bakan Dönmez: Günlük yurtiçi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı

Fatih Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti.

Bakan Dönmez: Günlük yurtiçi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı
29.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:41

Fatih Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti. Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleşen uğurlama törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Fatih Sondaj Gemisi'ni Uğurlama töreninde konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda kuyularda verim artışı sağlayan teknolojilerin kullanılması ve yeni sahaların keşfiyle toplam 58 milyon varillik yeni rezerv ekledik. 2020'nin ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 11,36 milyon varillik rezerv artışı sağladık. Böylece günlük yurt içi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı ki, bu son 20 yılın üretim rekoru" dedi.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz seferine başladı. Gemi bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Haydarpaşa Limanı'ndan düzenlenen törenle uğurlandı. Bakan Dönmez ve katılımcılar, konuşmaların ardından sosyal mesafe kuralına dikkat edetek hareket eden geminin arkasından el salladı. "BUGÜN DENİZ ARAMACILIĞIMIZIN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRETAŞINI DAHA GERİDE BIRAKACAĞIZ" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2 yıl önce Mayıs ayının son günü Fatih Sondaj Gemimizi Doğu Akdeniz'de ilk sondajı için görevine uğurladık. ve 2 yıl sonra bu kez İstanbul'da başka bir ilke daha hep birlikte şahit oluyoruz. Fatih'i, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Gemileri karadan yürüten cihan padişahının heybetine, onun büyüklüğüne yakışır bir projeyle milletimizin huzurundayız. Fatih'in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran'da inşallah gemimiz Trabzon'a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz'da, Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Bu gün vesilesiyle 3 gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda andığımız merhum başbakan Adnan Menderes'i de rahmetle yad etmek istiyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı rahmetli Menderes'in imzasıyla kuruldu. Petrol endüstrimizin temelleri o günlerde atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız o günkü konuşmasında Fatih'in Karadeniz'deki ilk sondaj müjdesini milletimizle paylaşmıştı. Bugün deniz aramacılığımızın önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağız" şeklinde konuştu. 

"GEMİLERİMİZ DENİZLERİMİZİN DÖRT BİR YANINDA BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRIYOR"Bugün yerli ve milli imkanlarla deniz sondajı yapar hale gelindiğini dile getiren Dönmez, "İlk zamanlar karalarda başlayan petrol aramacılığımızı ilerleyen yıllarda zor şartlara rağmen denizlere taşımayı başardık. İskenderun Körfezi ve Mersin civarındaki ilk deniz sondajımızın üzerinden tam 50 yıl geçti. Bu süre zarfında Akdeniz'de ve Karadeniz'de uluslararası kiralama usulüyle sondajlar yapmaya devam ettik. Bu süreçte bilgi, tecrübe ve know-how noktasında önemli kazanımlar elde ettik. Ancak 2012'in sonunda Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimizin satın alınması bu alanda önemli bir mihenk taşı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu güçlü irade, vizyon ve kararlılık sayesinde bugün kendi ekipmanlarımız ve kendi insan kaynağımızla tek başımıza, yerli ve milli imkanlarla deniz sondajlarımızı yapar hale geldik. Bugün hem sismik hem de sondaj gemilerimizle dar kapsamlı değil uluslararası anlamda bu çalışmaları yapacak bir konuma gelmiş olduk. Artık kimseye muhtaç olmadan, kimseye müdana etmeden, en önemlisi de o ne der, bu ne der demeden, kimseden izin almadan denizlerimizin dört bir yanında gemilerimiz bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Yavuz'u Doğu Akdeniz'e uğurlarken 'Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de' demiştik. Hamd olsun milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz bugün. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Yavuz, Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

"KİMSE SANMASIN Kİ AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLERİMİZE ARA VERİYORUZ"Fatih'in Karadeniz'e gitmesinin, Akdeniz'deki faaliyetlerine ara verdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. ve filomuza bu yıl başında katılan Kanuni Sondaj Gemimiz de inşallah upgrade çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Fatih, Karadeniz'e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz'deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz'de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih'in de Karadeniz'e gitmesiyle birlikte eksik olan en önemli parçalardan birini daha tamamlamış oluyoruz. Ayrıca Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz inşallah. Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz. Eğer vakti zamanında bu gemileri almasaydık, Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen anlaşmayı imzalamasaydık bugün Türkiye'ye karşı cephe açanlar büyük bir koz elde edecekti. Hamd olsun bunların hiçbirine imkan vermedik. Her türlü operasyonu tek başımıza yapabilecek güç ve yetenekteyiz. Şimdi, Akdeniz'deki faaliyetlerini gözden geçirme sırası yalan ve yanlış politikalarla dünyayı aldatma yoluna gidenler de. Türkiye'yi sıkıştıralım, yalnız bırakalım derken kendileri ortada kaldılar. Kimsenin beklemediği bir anda oyunun bütün kurallarını bozduk ve her şeyi lehimize çevirdik" dedi. 

"GAYRETİMİZ YIKMAK, BÖLMEK DEĞİL GÜÇLÜ BİR PİYASA KURMAKTIR"Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:  Gemilerimizle bölgedeki varlığımız ve gücümüz adına tüm dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Bizim Akdeniz'deki faaliyetlerimiz kuru bir inattan, içi boş söylemlerden ya da konjonktürel gelişmelerden ibaret değil. Uzun dönemli, ayakları yere sağlam basan ve 'Varsa, mutlaka bulacağız' diyen kararlı bir stratejimiz var. Koronavirüs nedeniyle Doğu Akdeniz'deki şirketler birer birer havlu atarken biz belirlediğimiz program dahilinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye'ye karşı rasyonel politikalar geliştirmeyenlerin hali ortada. Hukuksuz eylemlerine meşruiyet kılıfı giydirmek için arkalarına sığındıkları ülkeler ve şirketler kendilerini kurtarma derdine düşünce sahipsiz kaldılar. Türkiye'yi denklem dışında tutmak için finansal ve uygulanabilir olmayan projelerle bir araya gelenler bugün belirsizliğin girdabında boğuluyor. Akdeniz'in sularında ne hakkımızı yediririz ne de başkasının hakkını yeriz. Türkiye olarak kendimizi uluslararası enerji piyasalarının daha güçlü işlemesi için aktif bir aktör olarak konumlandırıyoruz. Gayretimiz yıkmak, bölmek değil güçlü bir piyasa kurmaktır. Biz kaynakların verimli kullanıldığı bir enerji piyasası, tüm paydaşların aktif rol aldığı adil bir enerji iş birliği için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Yapıcı tavrımızı sürdürmeye, etkin bir başrol oynamaya devam edeceğiz. Türkiye pozitif mesajların, olumlu adımların ülkesi olmaya devam edecek. Güçlü ekonomimiz ve siyasi istikrarımızla enerji projelerinde her zaman güven veren bir partner olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bölgemizdeki her türlü jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen bölgesel arz güvenliği için cesurca adımlar attık. Enerji projelerinde anahtar ülke rolümüzü pekiştirdik. Türkiye'nin bu tutumunu anlayanlar, dost elini tutanlar her zaman kazanacak." 

GÜNLÜK YURTİÇİ ÜRETİMDE TÜRKİYE PETROLLERİ 53 BİN VARİL BANDINI YAKALADI"Biz her platformda Türkiye'nin haklarına saygılı olmak koşuluyla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunu burada bir kere daha yineliyoruz. Sadece denizlerde değil karalarda da yoğun bir gayret içerisindeyiz. Son 5 yılda kuyularda verim artışı sağlayan teknolojilerin kullanılması ve yeni sahaların keşfiyle toplam 58 milyon varillik yeni rezerv ekledik. 2020'nin ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 11,36 milyon varillik rezerv artışı sağladık. Böylece günlük yurt içi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı. Yurt dışındaki üretimle birlikte bu rakam günlük 150 bin varili geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıl ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari üretime geçtiğimiz kuyularımıza da inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Petrol endüstrisinde milli teknolojilerin gelişimine ön ayak olacak bütün ar-ge çalışmalarının, yerli üretimin, yerli teknolojinin arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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