Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini belirtti. Kaynak: Dunya.com