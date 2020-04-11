Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini belirtti.
11.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com