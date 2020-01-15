Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir...
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Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti.

15.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:23
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti. (2)

"Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir aracı olarak görüyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir...
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