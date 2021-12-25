Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı" - Haberler
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Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı"

Bakan Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı" dedi.

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FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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