Bakan Dönmez: "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı"

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet