Bakan Dönmez: Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu." dedi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA