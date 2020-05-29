Bakan Dönmez: "Fatih'i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için...
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Bakan Dönmez: "Fatih'i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için...

Fatih sondaj gemisi petrol arama çalışmaları için Boğaz'ı geçerek Karadeniz seferine çıktı.

Bakan Dönmez:
29.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:36

Fatih sondaj gemisi petrol arama çalışmaları için Boğaz'ı geçerek Karadeniz seferine çıktı. Fatih gemisini uğurlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih'i, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz" dedi.

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e açılmak için Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1.5 aydır süren hazırlıklarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün düzenlenen programda Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte Fatih Sondaj gemisini uğurladı. Boğazı geçen gemi petrol arama çalışmaları için Karadeniz'e açılacak.

İlk sondaj 15 Temmuz'da

Programda konuşan Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 15 Temmuz'da ilk sondajına başlayacağı müjdesini vererek, "2 yıl önce Mayıs ayının son günü Fatih sondaj gemimizi Doğu Akdeniz'de ilk sondajı için görevine uğurladık. ve 2 yıl sonra bu kez İstanbul'da başka bir ilke daha hep birlikte şahit oluyoruz. Fatih'i, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Gemileri karadan yürüten cihan padişahının heybetine, onun büyüklüğüne yakışır bir projeyle milletimizin huzurundayız. Fatih'in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran'da inşallah gemimiz Trabzon'a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz'da, Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" dedi.

"Kimseden izin almıyoruz"

Artık kimseye müdana etmeden arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dönmez, "Bu gün vesilesiyle 3 gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda andığımız merhum başbakan Adnan Menderes'i de rahmetle yad etmek istiyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı rahmetli Menderes'in imzasıyla kuruldu. Petrol endüstrimizin temelleri o günlerde atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu güçlü irade, vizyon ve kararlılık sayesinde bugün kendi ekipmanlarımız ve kendi insan kaynağımızla tek başımıza, yerli ve milli imkanlarla deniz sondajlarımızı yapar hale geldik. Artık kimseye muhtaç olmadan, kimseye müdana etmeden, en önemlisi de o ne der, bu ne der demeden, kimseden izin almadan denizlerimizin dört bir yanında gemilerimiz bayrağımızı gururla dalgalandırıyor" diye konuştu.

"Akdeniz'de ara vermiyoruz"

"Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Yavuz, Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. ve filomuza bu yılbaşında katılan Kanuni Sondaj Gemimiz de inşallah upgrade çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Fatih, Karadeniz'e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz'deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz'de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih'in de Karadeniz'e gitmesiyle birlikte eksik olan en önemli parçalardan biri daha tamamlanıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımıza gemilerimizin alınması ve sonraki süreçlerde verdikleri desteklerden dolayı huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

Libya'da arama faaliyetleri başlayacak

Libya'daki anlaşma uyarınca buradaki faaliyetlerin başlayacağını belirten Bakan Dönmez, gAyrıca Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz inşallah. Eğer vakti zamanında bu gemileri almasaydık, Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen anlaşmayı imzalamasaydık bugün Türkiye'ye karşı cephe açanlar büyük bir koz elde edecekti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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