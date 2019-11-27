Bakan Dönmez: "Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (10) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.
27.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (10) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (10)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Dönmez: "Evinizin sıcaklığını 1 derece düşürdüğünüzde faturalarınızda yüzde 6-7 azalma oluyor"