Son dakika... Bakan Dönmez, enerji yatırımları hakkında bilgi aldı
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Son dakika... Bakan Dönmez, enerji yatırımları hakkında bilgi aldı

Son dakika... Bakan Dönmez, enerji yatırımları hakkında bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki enerji yatırımları hakkında bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki enerji yatırımları hakkında bilgi aldı.

Dün Sinop'ta bir dizi programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün de Samsun'daki programları için şehre geldi. İlk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun m0illetvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve YEDAŞ yetkilileri de bulundu.

YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda YEDAŞ adına Genel Müdür Hasan Yasir Bora sunum gerçekleştirdi. Sunumda 2021-2025 yılı hedefleri, yatırım çalışmaları ve bakım onarım faaliyetleri hakkında Bakan Dönmez bilgilendirildi. 2020 yılında tamamlanan projeler ve 2021 yılı için yapılacak yatırım projeleri katılımcılar ile paylaşıldı. Önümüzdeki 5 yıllık tarife dönemde kırsal kesimlerde yapılan yatırımın ve bakımın yoğunlaşacağını buna bağlı olarak kesinti sayı ve sürelerinin minimuma inerek müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağını söyleyen Genel Müdür Bora, "Dağıtım hizmetleri konusunda, en yeni teknolojik gelişmeleri izliyor ve sistemimize uyarlayıp tüketicilerimize sunarak elektrik akışında sürekliliği sağlıyoruz. Daha yoğun bir çalışma ile 2025 yılı hedeflerimizi tutturacağız. Böylece tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceğimiz çalışmaların sorumluluk alanımızda bulunan Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerine büyük değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.

(İHA)

Son dakika... Bakan Dönmez, enerji yatırımları hakkında bilgi aldı
Son dakika... Bakan Dönmez, enerji yatırımları hakkında bilgi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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