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Bakan Dönmez: Enerji ve maden sektörünün kampanyaya ilgisi bizi mutlu ediyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası sürecine destek olduklarını belirterek, "Enerji ve maden sektörümüzün kampanyaya ilgisinin ilk günden beri artarak devam etmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Bakan Dönmez: Enerji ve maden sektörünün kampanyaya ilgisi bizi mutlu ediyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası sürecine destek olduklarını belirterek, "Enerji ve maden sektörümüzün kampanyaya ilgisinin ilk günden beri artarak devam etmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na milletin ilk günden itibaren büyük bir teveccüh gösterdiğini bildirdi. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde, daha fazla kenetlenerek en kısa sürede atlatılacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Enerji sektörümüz de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının hemen ardından kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi. Elektrik, doğal gaz, maden, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket ve sivil toplum kuruluşlarımız kampanyaya en hızlı şekilde dahil olarak güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Sektörümüzün tüm paydaşlarına bu süreçte göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

'KAMPANYA SÜRECİNE DESTEK OLUYORUZ'Bakan Dönmez, bakanlık olarak geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini, kamu ve özel sektörün bu süreçte yoğun yatırımlarla Türkiye'nin enerji altyapısında büyük bir değişime imza attığını vurguladı. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız ve şirketlerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de enerjimizi sosyal ve kültürel hayata taşıdı. Biz de Bakanlık olarak kurumlarımızla birlikte kampanya sürecine destek oluyoruz. Enerji sektörümüz dün olduğu gibi bugün de elini taşın altına koymaya hazır. Enerji ve maden sektörümüzün kampanyaya ilgisinin ilk günden beri artarak devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hayat akışının sekteye uğramaması için sahada görevlerinin başında olan herkese bizler de enerjimizle destek olmaya devam edeceğiz. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün millet olarak hep birlikte dayanışma günüdür. İnanıyorum ki bu günler gelip geçtiğinde bu dayanışma ruhu bizi birbirimize daha fazla bağlayacak. Dünden daha güçlü olacağız. Yarınlarımızı da bu güç ve ruhla inşa edeceğiz."


Kaynak: DHA

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