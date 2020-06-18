Bakan Dönmez: Enerji üretiminde yerli oran yüzde 79.6 oldu ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji üretimiyle ilgili, "2020 nisan ayında yerli oran yüzde 79.6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji üretimiyle ilgili, "2020 nisan ayında yerli oran yüzde 79.6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, videokonferans yöntemiyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Maden ve Enerji Komite Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Dönmez'in yanı sıra bakan yardımcıları Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Maden ve Enerji komisyon üyeleri de yer aldı.

Bakan Dönmez, toplantıda komite üyelerine, koronavirüsün dünya için önemli sınav olduğunu belirterek, yerli üretimin, yerli teknolojinin ve kendi kendine yetebilmenin önemine vurgu yaptı. Dönmez, pandemi sürecinde kendilerini sevindiren gelişmenin yerli ve yenilenebilir enerjideki üretim rakamları olduğunu söyleyerek, "Bu yılın ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimiz yüzde 66'ya ulaştı. Bu rakamın yüzde 52'si yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. 24 Mayıs günü yüzde 90'a ulaşarak günlük bazda önemli bir rekora imza attık. Öte yandan 2020 Nisan ayında yerli oran yüzde 79.6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti" diye konuştu.'ÇATI DENİLDİĞİNDE AKLA GÜNEŞ PANELİ GELSİN İSTİYORUZ'Lisanssız elektrik kurulu gücünde de ciddi ilerleme sağladıklarını ve lisanssız elektrik kurulu gücünün 6 bin 500 megavatı (MW) geçtiğini hatırlatan Bakan Dönmez, bu kurulu gücün yüzde 92'sinin güneş enerjisi santrallerinin oluşturduğuna dikkat çekerek, "Çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini kendi üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istiyoruz. Otellerde, hastanelerde, kamu kurumlarında, okullarda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında çatıların güneş panelleriyle parlamasını istiyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması. Üretimin her alanında bu mantalitenin yerleştirilmesini arzuluyoruz" dedi.'VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELERE YATIRIM 210 MİLYON LİRA OLDU'

Bakanlık olarak enerji verimliliği destek ödemelerini artırdıklarını belirten Dönmez, "Enerji verimliliği destek ödemelerimizi 5 kat artırarak 300 bin liradan 1,5 milyon liraya çıkardık. Mayıs sonu itibariyle verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27.7 milyon lira oldu. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon lira, destek ödemesi 52.5 milyon liraya ulaştı" diye konuştu.

Kaynak: DHA