Bakan Dönmez enerji sektörünün normalleşmeye hazır olduğu sinyallerini verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyada daralmalar oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyada daralmalar oldu. Küresel anlamda petrol tarafında yüzde 30-40'lara varan düşüşler gördük. 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesindeydi. 24 Mayıs günü ise tarihi rekoru yakaladık ve günlük üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. İnşallah yıl içinde bu oranları arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Görüşme esnasında maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarından bahseden Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin zor günler geçirdiğine değinen Dönmez, normalleşmeyle birlikte yeni bir döneme yelken açıldığının altını çizdi. Enerji sektörü olarak normalleşmeye hazır olduğuna değinen Dönmez, sanayi üretiminin yavaşlamasının elektrik ve doğalgaz tüketiminde yaklaşık yüzde 15'lik bir talep daralmasına neden olduğunu belirtti. Dönmez, "Tüm dünyada buna benzer daralmalar oldu. Küresel anlamda petrol tarafında yüzde 30-40'lara varan düşüşler gördük. 2019'da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 62'ler seviyesindeydi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 66'lık kısmını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. 24 Mayıs günü ise tarihi rekoru yakaladık ve günlük üretimimizin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştu. İnşallah yıl içinde bu oranları arttırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Elini taşın altına koyan yatırımcının yanındayız"

Bakan Dönmez, Covid-19 salgını süresince maden, petrol arama ve üretim sektörlerinin korunmasına yönelik desteklerinin olduğunun altını çizerek, bu sürecin yeni tecrübe ve deneyimlerle güçlenerek geride bırakılacağını söyledi. Maden işçilerine yönelik iyileştirme çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Dönmez, "Yer altı kömür işletmelerimizde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bu, hem çalışanlarımıza bir destek hem de istihdamı korumak açısından önemli" dedi.

Pozitif gündem oluşturulması için kamu-özel sektörün beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Dönmez, "Yaşanan onca bölgesel krize, iç ve dış sınamalara rağmen ortaya çıkacak yeni fırsatlar daha büyük hedefler için cesur olmanın gerekliliğini de net bir şekilde karşımıza çıkarmaktadır" diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için elini taşın altına koyan her yatırımcının yanında olduklarını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bir sunum gerçekleştirerek, salgın süresince attıkları adımları ve aldıkları önlemleri aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA