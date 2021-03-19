Son dakika haber: Bakan Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı (2)
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Son dakika haber: Bakan Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı (2)

19.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:12

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ADANA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (2)

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı (2)
Son dakika haber: Bakan Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı (2)
Son dakika haber: Bakan Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı (2)
Son dakika haber: Bakan Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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