Bakan Dönmez: "Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i doğalgaza erişebilir hale gelmiştir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Tbmm - TBMM Meclis Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (2)