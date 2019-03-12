Bakan Dönmez: "Elektrikte Artık Arz Güvenliği Problemimiz Kalmadı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 15 yılda yapılan yatırımlarla birlikte elektrikte artık arz güvenliği probleminin kalmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde AK Parti seçim bürosunda partililerle bir araya geldi. Enerji Bakanlığı olarak kimsenin soğukta ve yolda kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Dönmez, "Çok kısa süre öncesine kadar elektrikte arzımız yeterli değildi. Yeteri kadar üretimimiz yoktu. Başka bir ifadeyle talebi karşılayacak elektrik kurulu gücümüz yoktu. Bazı yerlerde kesinti uygulamak suretiyle bu işi yönetmeye çalışıyorduk. Hamdolsun son 15 yılda yapılan yatırımlarla birlikte elektrikte artık arz güvenliği problemimiz kalmamıştır. Fazlamız var eksiğimiz yok. Ürettiğimiz elektriğin yarısından fazlasını ithal kaynaklardan üretiyoruz. Doğalgaz ve ithal kömür. Yerli kömürümüzü biraz daha fazla kullanmak zorundayız. Bunu en iyi Afşin ve Elbistanlılar bilir. Daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir enerji maksadıyla da gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de son yıllarda yaptıkları yeni keşiflerle birlikte kömür rezervi keşfini 18 milyar tona çıkardıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde yıllık 101 milyon ton üretimle rekor kırdık. Yeter mi? Yetmez. Yaklaşık 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Kömürümüzün kalitesi çok iyi değil ama buna rağmen gelişen teknolojiyle birlikte bu kömürleri de sonuna kadar kullanmaya kararlıyız" diye konuştu.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin uzun süredir devre dışı kaldığını hatırlatan Bakan Dönmez, "İhalesi 1990'lı yılların sonunda yapılmış. Hukuki süreç tamamlandı. Danıştay dedi ki bu devri yapacaksınız. Devir gerçekleşti. Şu an deneme üretimleri yapılıyor. Deneme süresince bazı sorunların yaşandığını da biliyoruz. Baca gazı arıtma sistemiyle alakalı hem EÜAŞ Genel Müdürlüğünü hem de işletmeyi devralan firmayı uyardık. Baca gazı arıtma sistemi çalışmayacaksa santrali çalıştırmayacaksınız. Emisyon değerlerine hassasiyetle uymanızı bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Daha çok yerli ve yenilenebilir kaynak maksadıyla yeni projelerimiz var. Bunlardan en önemlileri de Afşin-Elbistan bölgesinde. Bu kömürü kullanmaya kararlıyız. Hiçbir işçi kardeşimizi de mağdur etmeyeceğiz. EÜAŞ büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA