Bakan Dönmez, elektrik ve doğalgaz sektörlerinin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi

MALATYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya Valiliğini ziyaret ederek burada elektrik ve doğalgaz sektörlerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş tarafından valilik girişinde karşılanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra makama geçti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Dönmez'e Vali Baruş tarafından kayısı takdim edildi.

Valilikte çeşitli temaslarda bulunacaklarını belirten Dönmez, Malatya'nın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Malatya, altyapı yatırımlarına en son doğalgazla da yine bu dönemde yaklaşık 8-10 yıl önce buluştu. Şimdi doğalgazı yaygınlaştırmak içinde çalışıyoruz. Şu anda dört ilçemiz doğalgaz kullanıyor. İnşallah kısa süre içerisinde Darende'yi de dahil edeceğiz ve imkan buldukça da diğer yerleşim birimlerimize de doğalgaz konforunu götüreceğiz. Vatandaşımızın bu çağdaş, temiz, ekonomik yakıttan istifadesi için elimizden geleni yapacağız. Malatya her şeyin en güzeline layık, kadim bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, insanıyla bu coğrafyada Türk-İslam dünyasına hizmet etmiş şehirlerimizden birisi. Biz, bize düşeni de layıkıyla yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Makam ziyaretinin ardından elektrik ve doğalgaz sektörleri temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA