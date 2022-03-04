Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız

ISPARTA (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da 2 Mart'ta etkili olan kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arıza ve elektrik kesintileriyle ilgili, "Son yaşanan bu olayı da tüm boyutlarıyla ele alacağız. Her bir detayı büyük bir titizlikle değerlendireceğiz ve gereken ne ise onu yapacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2 Mart'ta Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalar ve elektrik kesintileri yaşanması üzerine geldiği kentte açıklama yaptı. 3 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle Isparta'nın enerji nakil hatlarının ciddi zarar gördüğünü ve vatandaşların mağdur edildiğini belirten Bakan Dönmez, "Gün gün il ve ilçe merkezlerinden başlayarak kırsala doğru bütün bölgelerimizi enerjilendirmiştik. Sahaya intikal ettiğimizde teknik ekibin yeterli olmadığını fark ederek dağıtım şirketi Akdeniz EDAŞ'ın çalışmalarına destek olmak üzere 13 şehirden bölgeye teknik ekipleri getirtmiştik. Biz de bölgenin enerjilendirilme çalışmalarında gözlemlediğimiz tüm eksiklikleri tespit ederek giderilmesi konusunda ilgilileri talimatlandırdık. Bu çerçevede, değişen iklim koşulları karşısında şebekenin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi, şehir merkezlerindeki havai hatların yer altına alınması çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması, gerekirse mevcut hatların izolasyonlu kablolarla değiştirilmesi gibi teknik gereklerin yerine getirilmesi için de talimatlarımızı verdik. Çalışmaya nisandan itibaren başlanacak ve bu yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece bu tür afetlere karşı Isparta'nın elektrik dağıtım alt yapısı güçlendirilmiş olacak" diye konuştu.

Bir gazetecinin, 'Geçen ay yaşanan kesinti sonrası dağıtım şirketinde herhangi bir yetkili görevden alındı mı?' sorusuna Bakan Dönmez, "Bizim yaptırımlarımız tüm boyutuyla devam ediyor. Bu kapsamda buradaki yatırımlar, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayısı, yöneticilerin bu konudaki kabiliyetleri, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Şirket yetkilileriyle paylaşıyoruz. Burada bir yetersiz durum olan herkes bu yaptırım kapsamına da girecek" cevabını verdi.