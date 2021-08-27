Bakan Dönmez: "El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz"
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Bakan Dönmez: "El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz"

Bakan Dönmez: 'El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temizliklerin yapıldığı, binaların, iş yerlerinin tekrar çalışır hale geldiği yerlerde elektrik verme işlemlerini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz yapıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temizliklerin yapıldığı, binaların, iş yerlerinin tekrar çalışır hale geldiği yerlerde elektrik verme işlemlerini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz yapıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'taki Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, sanayide hazır hale getirilen iş yerlerine tekrar elektrik verilmesi ile ilgili Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) personelinin yaptığı çalışmaları da yerinde gördü. Dönmez, personele kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "1 hafta önce Sinop Ayancık ve Türkeli'ndeki tüm köylerin elektriğini vermiştik. Bir kısmı jeneratörle, bir kısmı şebekeden olmak üzere. Bugün itibarıyla temizliklerin yapıldığı, binaların, iş yerlerinin tekrar çalışır hale geldiği yerlerde elektrik verme işlemlerini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz yapıyor. Ben bu vesileyle tabii hem bu bölgede çalışan YEDAŞ çalışanları hem de Bozkurt'taki Başkent Elektrik çalışanları yaklaşık 2 haftadır hakikaten büyük fedakarlıkla gece gündüz demeden son derece çetin, zor şartlar altında vatandaşımıza elektrik götürmek için mücadele ettiler. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. El birliğiyle afet bölgelerini normalleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de tabii alt yapı hizmetlerinin kesintisiz kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza verilmesi büyük önem arz ediyor. İnşallah diğer alt yapı tesisleri de süratle yollarımız, köprülerimiz, su ve kanalizasyon şebekelerimizde hasar gören yerler onarılmak suretiyle işletilir hale gelecek" diye konuştu.

Bakan Dönmez'e ziyaretinde YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora da eşlik etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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