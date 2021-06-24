Bakan Dönmez, EİT Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin toplam enerji kurulu gücünün yüzde 53'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki 10 yılda 10 gigavat güneş ve 10 gigavat rüzgar enerjisi üretim kapasitesi eklemek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin toplam enerji kurulu gücünün yüzde 53'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki 10 yılda 10 gigavat güneş ve 10 gigavat rüzgar enerjisi üretim kapasitesi eklemek." dedi.

Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına ve temiz enerji teknolojileri için yerli üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin 2020 yılını büyümeyle kapatan ender ülkelerden olduğuna dikkati çeken Dönmez, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 1,8, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdüğünü anımsattı.

Dönmez, Türkiye'nin ilk çeyrekte Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi, OECD ve G20'nin ise Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olduğunu dile getirdi.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci sıraya yükseldiğini bildiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 100 bin megavat olan Türkiye kurulu gücünün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Hedefimiz, önümüzdeki 10 yılda 10 gigavat güneş ve 10 gigavat rüzgar enerjisi üretim kapasitesi eklemek. 2016'da uygulamaya koyduğumuz mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında toplam 2 gigavat rüzgar ve 2 gigavat güneş enerjisi ihalesi başarıyla gerçekleştirildi. EİT Temiz Enerji Merkezi'nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum. Bölgemiz için faydalı olmasını, ayrıca ülkelerin enerji geçiş politikalarına katkı sağlamasını ve temiz enerji projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmasını temenni ediyorum."

"Türkiye, Avrupa'da 4'üncü büyük gaz piyasası konumunda"

Dönmez, Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'da 4'üncü büyük gaz piyasası olduğuna dikkati çekerek, farklı altyapı ve uluslararası gaz boru hattı projelerine yoğun yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Bu kapsamda TANAP ve TürkAkım boru hattı projelerinin başarıyla tamamlandığını belirten Dönmez, Türkiye'nin yeniden gazlaştırma kapasitesinin arttığını ve yer altı depolama kapasitesinin 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkacağını bildirdi.

Dönmez, Türkiye'nin kendi sondaj ve sismik araştırma gemileriyle hidrokarbon arayışlarına da devam ettiğini dile getirerek, Karadeniz'de geçen yıl dünyanın en büyük offshore gaz keşfini duyurduklarını anımsattı.

Son keşifle 540 milyar metreküpe ulaşan doğal gaz rezervinin önemine işaret eden Dönmez, "(Bu keşif) Güçlü bir gaz altyapısı, çeşitli, rekabetçi ve esnek gaz arzı, daha fazla yenilenebilir enerjiyi şebekemize entegre etmemiz için de önemlidir. Sistemin güvenilirliğinden ve piyasa dostu teşvik ve yöntemlerden vazgeçmeden yenilenebilir enerjiyi portföyümüze dahil etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı