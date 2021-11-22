Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir"
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.
ANTALYA (AA) - Salondan ve katılımcılardan görüntüler
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. (2)