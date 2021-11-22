Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir" - Haberler
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Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.

ANTALYA (AA) - Salondan ve katılımcılardan görüntüler

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. (2)

Son dakika haber | Bakan Dönmez: Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir

Son dakika haber | Bakan Dönmez: Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir

Son dakika haber | Bakan Dönmez: Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir

İmamoğlu'nun 'Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı' sözlerine Bakan Dönmez'den rakamlı yanıt

İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine Bakan Dönmez'den rakamlı yanıt

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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