Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Kara senaryolar yazanlar Türkiye'nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerdir"

ANTALYA (AA) - Salondan ve katılımcılardan görüntüler

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. (2)