Bakan Dönmez, Dünya Çevre Günü'nü kutladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sıfır Atık Projesi" ile 2019'da 261 bin kilogram atık toplandığını belirterek, "Dünya Çevre Günü"nü kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sıfır Atık Projesi" ile 2019'da 261 bin kilogram atık toplandığını belirterek, "Dünya Çevre Günü"nü kutladı.

Dönmez, Twitter hesabından "Dünya Çevre Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bütün kurumlarıyla sağlanan tüm atılım ve rekorların doğayla bütünleşerek gerçekleştirildiğini aktaran Dönmez, "Geleceğimizin mirası olan kaynaklarımızı korumak adına yaptığımız yatırımların hedefi net: Temiz enerji güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Dönmez, paylaşımında "Sıfır Atık Projesi" ile 2019'da 261 bin kilogram atık toplandığı ve 628 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığı bilgisine de yer verdi.

"Bir Enerji Bir Nefes Projesi" kapsamında toplam 2.3 milyon ağaç dikildiğini belirten Dönmez, 2020 hedefinin 460 bin yeni fidan olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez ayrıca çevre, su, toprak ve hava kalitesini artırabilmek için toplam 75 projeye 784 milyon lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA