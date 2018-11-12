Bakan Dönmez: Dünya Bankası ile 200 Milyon Dolarlık Bir Anlaşmaya Vardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada Dünya Bankasıyla 200 milyon dolarlık anlaşmaya varıldığını söyledi.

KAMUDAKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI İÇİN

Bakan Dönmez,"Kamudaki enerji verimliliği yatırımları için Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık." dedi.