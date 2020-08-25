Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de gaz akışları gördük
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de gaz akışları gördük

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık" dedi.

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de gaz akışları gördük
25.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:55

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı televizyon programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de şu an 8'inci sondajı yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, "'Alanya-1'le başladık 2018'de. Henüz 2 yıl gibi bir süre geçti. Çok kısa süre içinde 8 büyük sondaj gerçekleştirdik. Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık. Fakat uzmanlarımız değerlendiriyor. Potansiyeli olduğu düşünülen bölgelerde biz yeni sondaj kuyuları açacağız. O açıdan orada da bize umut vadeden kazılarımız oldu. Çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah orada da yakın bir gelecekte benzer bir keşfi bulursak tabi vatandaşımızla bunu seve seve paylaşacağız" diye konuştu. 

'HERHANGİ BİR ORTAĞIMIZ YOK'

Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan rezervin tamamen yerli imkanlarla çıkarılacağını söyleyerek, gerekirse hizmet alımı da yapabileceklerini belirtti. Dönmez, şunları kaydetti: "Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait. Türkiye Petrolleri yüzde 100 milli kuruluşumuz. Bu sahalarda operasyon bize ait, operatör de biziz. Herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkarmasını da biliriz. Şöyle bir kafa karışıklığı var. Bazı işler için dışarıdan hizmet alınıyor. Bunları birileri kullanarak sanki bu işleri Türkiye Petrolleri, 'yap-işlet-devret' yapacakmış gibi lanse ediliyor. Buradan beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi birtakım yanlış, yalan haberler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Sahanın tamamı bize ait, oradaki işlemlerin büyük bir kısmını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bazı özellik gerektiren, uzmanlık gerektiren işler için de tabi ki hizmet alacağız. Onun bir bedeli varsa ödenecek. Ama o gazın sahibi de işletmesi de Türkiye Petrolleri'ne ait olacak." 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak 3. Sayfa
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı Güncel
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacak UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacak UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Onur Saylak Deniz Akkaya
Spor Jose Sosa Eddie Newton Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de gaz akışları gördük - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:46:05. #1.14#
title