Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de gaz akışları gördük ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı televizyon programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de şu an 8'inci sondajı yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, "'Alanya-1'le başladık 2018'de. Henüz 2 yıl gibi bir süre geçti. Çok kısa süre içinde 8 büyük sondaj gerçekleştirdik. Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama süreklilik, rezerv açısından baktığımızda Karadeniz kadar emin olamadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık. Fakat uzmanlarımız değerlendiriyor. Potansiyeli olduğu düşünülen bölgelerde biz yeni sondaj kuyuları açacağız. O açıdan orada da bize umut vadeden kazılarımız oldu. Çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah orada da yakın bir gelecekte benzer bir keşfi bulursak tabi vatandaşımızla bunu seve seve paylaşacağız" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR ORTAĞIMIZ YOK'

Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan rezervin tamamen yerli imkanlarla çıkarılacağını söyleyerek, gerekirse hizmet alımı da yapabileceklerini belirtti. Dönmez, şunları kaydetti: "Denizlerdeki ruhsat hakları tamamen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait. Türkiye Petrolleri yüzde 100 milli kuruluşumuz. Bu sahalarda operasyon bize ait, operatör de biziz. Herhangi bir ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkarmasını da biliriz. Şöyle bir kafa karışıklığı var. Bazı işler için dışarıdan hizmet alınıyor. Bunları birileri kullanarak sanki bu işleri Türkiye Petrolleri, 'yap-işlet-devret' yapacakmış gibi lanse ediliyor. Buradan beklediğimiz kazancı elde edemeyeceğiz gibi birtakım yanlış, yalan haberler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Sahanın tamamı bize ait, oradaki işlemlerin büyük bir kısmını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bazı özellik gerektiren, uzmanlık gerektiren işler için de tabi ki hizmet alacağız. Onun bir bedeli varsa ödenecek. Ama o gazın sahibi de işletmesi de Türkiye Petrolleri'ne ait olacak."

Kaynak: DHA