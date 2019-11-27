Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı.
27.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi
Dönmez'in kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"na katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Dönmez: "Doğal gazdan faydalanan vatandaş sayısı 66 buçuk milyon"