Bakan Dönmez: "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu"

06.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:30

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. (2)

Kaynak: AA