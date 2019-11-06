Bakan Dönmez: "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı.
06.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Bakan Dönmez: "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu"