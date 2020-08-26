Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
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Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'un Dereli ilçesinde 1472 abonenin elektriğinin kesik olduğunu belirterek, "Onlardan 419 tanesi, içinde Dereli merkezde.

26.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'un Dereli ilçesinde 1472 abonenin elektriğinin kesik olduğunu belirterek, "Onlardan 419 tanesi, içinde Dereli merkezde. Dereli merkezin şu an itibariyle yüzde 80'i elektrik kullanır vaziyette." dedi.

Dereli ilçe merkezinde ve köylerde incelemelerde bulunan Dönmez, Dereli Belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Dereli'ye geldiğini, ilk günden itibaren İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanının bölgede işin koordinasyonunu yaptıklarını vurguladı.

Dönmez, selden elektrik sisteminin de etkilendiğini anımsatarak, "Olay anı itibariyle ki cumartesi günü yağışlar başladı, yaklaşık 19 bin 700 abonemizin elektrikleri kesilmişti. Bunların bir kısmı zorunluluktan kesintiler, bir kısmı da tedbir amaçlı, vatandaşın güvenli bir şekilde evlerinde, iş yerlerinde bulunabilmesini teminen yapılmıştı." diye konuştu.

Ekiplerin yoğun şekilde arızalara müdahale ettiğinin altını çizen Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"An itibariyle baktığımızda yaklaşık 1472 tane abonemizin elektriği kesik. Onlardan 419 tanesi, içinde Dereli merkezde. Dereli merkezin şu an itibariyle yüzde 80'i elektrik kullanır vaziyette. Burada da temizlik çalışmaları, moloz, hafriyat ve bazı binaların yıkım işleri var, onlar da tamamlanır tamamlanmaz Dereli merkezde geçici olarak elektriği tüm binalarımıza sağlamış olacağız. Dereli merkeze bağlı Akkaya köyümüzde ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor çünkü direklerimiz tamamen kopmuş, trafolarımız su altında kalmıştı. Alternatif bir güzergah belirlendi, bu akşam itibariyle Akkaya köyümüzde 612 hanemizin elektriğini vermiş olacağız. Öte yandan, Güce ve Espiye'de yer alan 4 köyümüz daha var. 3'ü Güce'de, 1'i Espiye'de. Orada da 440 civarında abonemizin elektriği kesik, o köylerle alakalı olarak AFAD ekipleri alternatif ulaşım güzergahları üzerinde çalışıyorlar, ulaşım imkanları yapılır yapılmaz bir gün içerisinde de oradaki elektrik kesintilerini sona erdirmiş olacağız."

Bakan Dönmez, Giresun halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulundu.

Devletin ilk andan itibaren olaya gerekli müdahaleleri yaptığına dikkati çeken Dönmez, "İnşallah bundan sonra bu tip afetleri bir daha ne burada ne de yurdumuzun başka bir köşesinde yaşamayız." dedi.

Dönmez, bir gazetecinin Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen yangında etkilenen enerji hatlarındaki son durumu sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Maalesef 23 Ağustos itibariyle Adana'nın Kozan ilçesinde büyük bir orman yangını yaşandı. 155 tane direğimiz tahrip oldu, yandı, bu yangından etkilendi. Olay anı itibariyle 15 köyümüz enerjisiz kaldı. Fakat ekiplerimizin yoğun müdahaleleriyle an itibariyle 4 köye elektriği verdik ki yaklaşık 1200 hane eder. Bugün yine ekiplerimiz çalışıyor, 7 köye daha elektrik vereceğiz, 3 bin 700 aboneye daha elektrik vereceğiz. Kalan 4 köyümüzde de 1400 civarında abonemiz kalıyor. Orada da yarın orta gerilim şebekesini tamamlıyoruz, ertesi gün de alçak gerilimi tamamlamış olacağız yani iki gün içerisinde oradaki sorunları da aşmış olacağız inşallah."

Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Kaynak: AA

Manşet

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