Bakan Dönmez'den termik santral açıklaması

04.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bacası olmayan ve çalışamaz durumda olanlar yıl başı itibariyle işletilemez hale gelecek. Bazılarının ise bacaları var, onların rehabilitasyona ihtiyacı var. Yıl sonuna kadar hangi santraller hazır hangileri değil bunlar netleşmiş olacak" dedi.