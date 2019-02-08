Bakan Dönmez'den Soma'ya ve Ttk'ya İşçi Alımı Müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Soma'da önümüzdeki bir ay içerisinde 2 bin 400 çalışanın bu geçiş işlemlerinin hepsini tamamlamış olacağız. TTK'ya da Mart'ın 3'ü, 4'ü gibi kura çekmek suretiyle bu bin 500 işçinin ilk partisi bin kişiyi almış olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Dönmez, Soma'nın linyit kömürü yataklarının bulunduğu, diğer bölgelere göre kalorifik değerlerinin daha yüksek olduğu bir yer olduğunu dile getirdi. Şu anda devam eden sözleşme kapsamında 2 bin 400 işçinin bulunduğunu ve sözleşmenin sonuna doğru gelindiğini ifade eden Dönmez, "Orada yereldeki insanlarımız biz ne olacağız, bundan sonra devam edecek mi diye sık sık soru soruyorlar. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu çalışan 2 bin 400 işçiyi aynı şartlarda Türkiye Kömür İşletmelerine ait bir şirkete devralacağız ve hemen bitişiğindeki sahada istihdam edilmiş olacaklar ve üretim de devam edecek. Bu konuda herhangi bir endişeye gerek yok. Önümüzdeki bir ay içerisinde, belki en geç iki ay içerisinde bu geçiş işlemlerinin hepsini de tamamlamış olacağız" dedi.

TTK'ya bin 500 işçi alınacak

Bakan Dönmez, ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) nezdinde de işçi alım sürecini başlattıkları müjdesini verdi. Dönmez, "Mart'ın 3'ü, 4'ü gibi kura çekmek suretiyle bu bin 500 işçinin ilk partisi bin kişiyi almış olacağız. Öncelikle o yörede maden işlerinde çalışan yerlerimizden açığımızı gidermiş olacağız. Sonra da ikinci etapta da kalan 500 işçimizi almış olacağız. Orada da herhalde tahmin ediyorum Nisan gibi süreci başlatırız diye düşünüyorum. Ondan sonra da onun da yine alımları bu yıl içerisinde hepsinin tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine de değinen Bakan Dönmez, Kıbrıs'ta yaşayan her iki toplum arasında adil bir şekilde, eşit koşullarda paylaşım olmadan oldubittiye getirerek Kıbrıs Rum Kesimi'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanlarda petrol veya doğalgaz arama işlerini ihale etmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Bakan Dönmez, "Türkiye Petrolleri kendisine ait ruhsat bölgelerinde sismik aramalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığımız bir sondaj çalışmamız vardı derin denizde. Orada da artık herhalde bu ayın sonu, en geç belki öbür ayın başında da ilk neticeyi alacağız. Tabii şu anda bir şey demek için erken. Bu arada tabii Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz gene geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat'ın 20'si gibi Türk karasularına girecek. Onda da sanırım ilk çalışmalara yine Akdeniz'de yoğunlaşacağız, öyle gözüyor. İlk faaliyet bölgesi Akdeniz olacak. İki gemimiz de yılda ortalama iki sondaj yapmak suretiyle oradaki arama üretim çalışmalarına devam edeceğiz. Tabii petrol, doğalgaz aramacılığı işi riskli bir iş, önceden bilinirlik oranı daha düşük diğer birçok sektöre göre. ve biz buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz, yani ondan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA