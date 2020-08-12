- Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı - Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için Akdeniz'e indiğini bildirdi.

- Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için Akdeniz'e indiğini bildirdi. Konuya ilişkin paylaşımında Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun. Kaynak: İHA