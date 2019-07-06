Bakan Dönmez'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Bakan Dönmez'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.
Nihat Özdemir, Bakan Dönmez'e A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA
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