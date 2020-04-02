Bakan Dönmez'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan enerji sektörüne teşekkür
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Politika

Bakan Dönmez'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan enerji sektörüne teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik, doğalgaz, maden, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket ve STK'larımız kampanyaya en hızlı şekilde dahil olarak güzel bir dayanışma örneği gösterdi.

02.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:47
Bakan Dönmez'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan enerji sektörüne teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik, doğalgaz, maden, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket ve STK'larımız kampanyaya en hızlı şekilde dahil olarak güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Sektörümüzün tüm paydaşlarına bu süreçte göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sürecin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağının altını çizerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan enerji sektörü paydaşlarına teşekkür etti. Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Türk milletinin ilk günden itibaren gösterdiği ilginin büyüklüğünden bahsederek, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize daha fazla kenetlenerek en kısa sürede atlatacağız inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra enerji sektöründe de kampanyaya yoğun bir ilgi oluştuğunu ifade eden Dönmez, "Elektrik, doğalgaz, maden, petrol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket ve STK'larımız kampanyaya en hızlı şekilde dahil olarak güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Sektörümüzün tüm paydaşlarına bu süreçte göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Kamu ve özel sektörümüz bu süreçte yoğun yatırımlarla Türkiye'nin enerji altyapısında büyük bir değişime imza attı. Kurumlarımız ve şirketlerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de enerjimizi sosyal ve kültürel hayata taşıdı" açıklamasını yaptı.

Bakanlık olarak tüm kurumlarla birlikte kampanya sürecine destek olduklarını belirten Dönmez, "Enerji sektörümüz dün olduğu gibi bugün de elini taşın altına koymaya hazır. Enerji ve maden sektörümüzün kampanyaya ilgisinin ilk günden beri artarak devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hayat akışının sekteye uğramaması için sahada görevlerinin başında olan herkese bizler de enerjimizle destek olmaya devam edeceğiz. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün millet olarak hep birlikte dayanışma günüdür. İnanıyorum ki bu günler gelip geçtiğinde bu dayanışma ruhu bizi birbirimize daha fazla bağlayacak. Dünden daha güçlü olacağız. Yarınlarımızı da bu güç ve ruhla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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