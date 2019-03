Bakan Dönmez'den Madenlerle İlgili Açıklama

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 101.5 milyon ton kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.

Çorum'un Dodurga ilçesini ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara hitap etti. Bakan Dönmez, konuşmasında Türkiye'deki yer altı kaynakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı ithalatlar nedeniyle ciddi miktarlarda döviz harcaması yaptığına dikkat çeken Bakan Dönmez, petrol ve doğalgazın yetersiz olduğu için ithal edildiğine işaret etti. Bir dönem kömürde ithal edilmeye başlandığını dile getiren Bakan Dönmez, "Bir dakika yanlış bir yere gidiyoruz, dedik. Kömürümüz kaliteli değil ama düşük kaliteli de olsa önce kendi kömürümüzü kullanacağız, yetişmezse alacağız, dedik. 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin kömürde üretim rekorunu kırdık. Kömür üretiminde 100 milyon tonu açtık. 101.5 tonla tarihi rekor kırdık. Geçmişte en fazla 80-85 milyon ton kömür üretilmiş. Madencilik sektöründe 130 bin kardeşimiz çalışıyor. Özellikle doğal kaynakların yerli kaynakların sonuna kadar kullanılması için yasa dahil, yönetmelik dahil birçok alanda yenilikler getirdik" dedi.

"Maden sektöründe ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı"

Türkiye'nin zaman zaman maden sektöründe yaşanan trajik kazalarla sarsıldığının altını çizen Bakan Dönmez, madenciliğin daha güvenli yapılabilmesi mevzuatın gözden geçirilerek değiştirildiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl maden sektöründe ölümlü iş kaza oranının yüzde 50 azaldığını açıklayan Bakan Dönmez, "Elbette amacımız hiç kaza olmaması. Bunun için devlet üzerine düşeni görev yapıyor. Daha fazla denetliyoruz. Ama işçi kardeşlerimizden bir ricamız var. Aman çoluğunuzu, çocuğunuzu düşünün. Ocağa girerken 'Bana bir şey olmaz' demeyin iş güvenliği ile alakalı size hangi talimat veriliyorsa lütfen uyun. Bizim en korktuğumuz alan şu: 'Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz' dediğiniz an en riskli alandasınız. Her an her şey olabilir, diyeceksiniz. Allah korusun olmasını elbette istemiyoruz. Ancak işçi kardeşlerimizden bu konuda özellikle hassasiyet bekliyoruz. Sizin canınız bizim kömürümüzden malımızdan daha değerli" ifadelerini kullandı.

"Yer altındaki madenlerin röntgenini çekiyoruz"

Maden sektörünün yanı sıra diğer alanlarda da yeni keşiflerin olduğunu anlatan Bakan Dönmez, "Sadece kömürde değil diğer alanlarda da bir sürü keşiflerimiz oldu. Aramaya devam ediyoruz. Eskiden maden bulmak için sadece sondaj usulüyle karot alıyorduk. Şimdi teknolojiden faydalanmak suretiyle havadan 250 metre yüksekten uçarak yerin altındaki varlıkları tespit etmeye çalışıyoruz. Havadan toprakların altındaki varlığın röntgen filmini çekiyoruz. Orada emareleri bulduktan sonra karot dediğiniz numune alma çalışmasını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Maden Tetkik Arama Türkiye'de rekor kırdı. 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı 2000 yılına kadar yılda yapılan sondaj miktarı en fazla 30 bin metreymiş. Biz son iki yıla kadar 300 ile 350 bin metreye çıkarttık. Şimdi 1 milyon 500 metreye çıktı. Yetmez ama evet arttırmamız lazım" diye konuştu.

"19-20 milyar ton kömür rezervimiz var"

Türkiye'nin yeni keşiflerle birlikte sahip olduğu kömür rezervi hakkında da konuşan Bakan Dönmez, "Yerin altında yatan maden varlığını kömürü çıkarmadıktan sonra kimseye faydası yok. Belki diyeceksiniz gelecek nesillere bırakıyoruz. Merak etmeyin gelecek nesillere yetecek ömrümüz var, yaptığımız keşiflerle kömür rezerv miktarımız 19-20 milyar tona çıktı. Yılda 100 milyon ton çıkartıyoruz. Bu şekilde yüzlerce yıl üretsek çıkartamıyoruz. Biz yılda 4 milyar dolar kömür ithal ediyoruz. Şimdi kömürü kullanan yerli firmalar ile santral sahipleri ile kömür üreten firmaları bir araya getirdik. Anlaşma yaptık. Bundan sonra santrallerde yerli kömür yakarsanız size alım garantisi, teşvik vereceğiz dedik. İlk etapta yüzde 10'unu karşılayacaklar. İkinci etapta yüzde 20'ye çıkma planları var. Yüzde 10'unu sadece yılda 450 milyon dolar yapıyor. Yüzde 20'ye çıkarsak 900 milyon dolar yapıyor. O kadar emekçi kardeşimizin daha iş kapısını aralamak demektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti'deki kopuşlar

AK Parti ile yollarını ayıran siyasiler ile ilgili de görüşlerini de açıklayan Bakan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi, trenden inen bir daha binemez. Darılmak, küsmek yok. Vagonun ön tarafıymış, arka tarafıymış, iyi koltuk, kötü koltuk yok. Bu trenle beraber bir yere doğru seyahat ediyoruz. Anca beraber kanca beraber. Bugün olmaz yarın olur, nasip işidir" dedi.

Ülkemizi 40 yıldır bölmek isteyen mihrakların bulunduğunu anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "Cumhuriyet'ten önce de oldu. Anadolu'nun Selçuklu ve Osmanlı döneminde de bu oyunlara şahitlik ettik. Fitnelere dikkat edeceğiz. Türkiye gemisi eski Türkiye'de sık sık limanlara uğruyordu. Kıyıdan kıyıdan gidiyordu. Pusulası bozuktu zaman zaman kaptanı değiştiriyordu. Zaman zaman mürettebat değişiyordu. Zaman zaman da gemi bakıma alınıyordu. Ama şükürler olsun gemi 15 yıldır açık denizlere açık sulara cesaretle yol alıyor. Bir kere kaptanımız son derece tecrübeli, ne demiş atalarımız: 'İyi kaptan kötü havalarda belli olur.' Bu Kaptan bizi daha kötü havalarda sağ salim limanlara ulaştırdı. Açık denizde bazen fırtına denk gelebilir. Bazılarının kafası dönebilir. Midesi bulunabilir. Bunlar gelip geçici işler. Dikkat etmemiz gereken geminin altını oymaya çalışanlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Hainler dün de vardı. Bugün de var yarın da olabilir. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet nasıl dimdik durduysa bundan sonra da bu tip oyunlara karşı yine dimdik durmasını bilecek."

2000'li yılların başında milli gelirimiz 3 bin dolar civarındayken bugün 10 bin doların üstünde olduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Dünyada üst gelir grubu 12 bin dolar ve üzerinde milli gelire sahip ülkelerden oluşuyor. Biz de 2023 yılında dünyada en gelişmiş 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Bunun için milli gelirinizi arttırmamız gerekiyor. 2013 yılında 12 bin doları geçmiştik. Ama ne oldu hemen Gezi olaylarını başlattılar. Birileri düğmeye bastı takip eden aylarda 17/25 Aralık yargı darbesi sonra 15 Temmuz'da hain darbe girişimi karşı karşıya kaldık. En son geçen yıl ekonomik bir suikast düzenlendi. Dolar bir anda fırladı, faizleri fırlattılar ama şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın feraseti ile alınan tedbirlerle kısa süre içerisinde ilk şok dalgası atlattık. Bugün enflasyon verileri açıklandı. Bu yıl belki yüzde 14'ler 15'ler civarında olabilir. Önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyon ve tek haneli işsizlik oranlarına tekrar geçeceğiz. 2023'e çok daha güçlü gireceğiz. Bu çelmeler bizi yıldırmıyor. Aşılama yapıyor. Çelik yapıyor. Daha da güçlendiriyor" - ÇORUM

Kaynak: İHA