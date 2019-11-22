22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:10

Bakan Dönmez'den KKTC'ye doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Çalışmalar devam ediyor. Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili kablo ve doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor"

ANKARA - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'a doğalgaz elektrik hattı kurulması çalışması ile ilgili, "Çalışmalar devam ediyor.Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili kablo ve doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor" dedi. Bakan Dönmez konuyla ilgili takvim olmadığını sözlerine ekledi.

Dönmez, Tekirdağ'da bulunan Doğalgaz rezervine ilişkin soruya ise Dönmez, "Tekirdağ keşif çalışmaları devam ediyor. Henüz daha Tespit yapılmadı" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA