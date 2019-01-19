Bakan Dönmez'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne İkaz: "Bölgemizde İstediğimiz Sondaj Hakkına Sahibiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs açıklarında Türkiye'nin doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Kıbrıs Rum Kesimi'ni bu vesileyle bir daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve çalışma hakkına sahibiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı açılışlarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Programları kapsamında ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, "Ekibin başında Fatih Sondaj gemisi ile Antalya açıklarında çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 bin metreye ulaştık, hedef deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin metreler" dedi.

"Yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazamaya devam edeceğiz"

Çalışmaları belirlenen program dahilinde ilerlettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "İnşallah şubat sonu mart içerisinde ilk sondajın neticesini alacağız. Biz niyetimiz ilk defa da bu işi bulmak. Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz'in hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren bir bölge olduğunu da vurgulayan Dönmez, "Yaklaşık 6-7 yıldır sismik araştırma gemilerimiz o bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. Yığınlarca data elde ediyoruz. O dataları tek tek işleyip analiz edip sonrada potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip delmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sismik çalışmaların yer altının bir anlamda röntgenini çekmek olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, sondajında bir nevi biyopsi almaya benzediğini söyledi. Bu konuda sabırlı olunması gerektiği de belirten Dönmez, "Az sabırlı olalım, inşallah müjdeli haberi hep birlikte sizlerle paylaşacağız" dedi.

İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde 150 kuyu açtığını anımsatan Bakan Dönmez, tam bölgeden çıkma kararı alınırken son açılan kuyuda ürüne ulaşıldığını da dile getirdi. Bu örneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da verdiğini belirten Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen' dedi. Bizde baş üstüne dedik" ifadelerine yer verdi.

"İnşallah ilk kuyularda doğalgaz ve petrole rastlarız temennimiz o"

Artık teknolojinin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Dönmez, "İnşallah ilk kuyularda doğalgaz ve petrole rastlarız temennimiz o" diye konuştu.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs açıklarında sürdürdüğü sismik araştırma çalışmalarına da değinen Dönmez, "Kıbrıs'la alakalı olarak da başından beri söylediğimiz bir husus var. Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasp edilmesi, oldubittiye getirilmesine rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim. Nitekim Türkiye Petrolleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarına da sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum kesimini bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında ve kaynağında da gözümüz yok. Kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız" diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Bakan Dönmez'e kayısı takdim etti. Bakan Dönmez, daha sonra milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılımı ile partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA