Bakan Dönmez'den İdlib paylaşımı

28.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İdlib'de TSK personeline yönelik yapılan saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de gerçekleşen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Mübarek kandil gecesi peygamber ocağı ordumuza ve Mehmetçiklerimize yapılan bu kalleş saldırı cezasız kalmayacak" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA