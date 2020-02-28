Bakan Dönmez'den İdlib paylaşımı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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Bakan Dönmez'den İdlib paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İdlib'de TSK personeline yönelik yapılan saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

28.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:35
Bakan Dönmez'den İdlib paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'de TSK personeline yönelik yapılan saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de gerçekleşen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Mübarek kandil gecesi peygamber ocağı ordumuza ve Mehmetçiklerimize yapılan bu kalleş saldırı cezasız kalmayacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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