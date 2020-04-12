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Fatih Dönmez, Twitter, Ekonomi

Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

12.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:46
Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür

Kaynak: AA

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