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Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

24.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:26
Bakan Dönmez'den Elazığ depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede enerji arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen bölge sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sahada yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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