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Bakan Dönmez'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında enerji alanında hayata geçirilen projelerin ve kırılan rekorların, sektörün enerjisini daima yüksek tuttuğunu bildirdi.

Bakan Dönmez'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılına ilişkin değerlendirme Açıklaması
22.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında enerji alanında hayata geçirilen projelerin ve kırılan rekorların, sektörün enerjisini daima yüksek tuttuğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında hayata geçirdiğimiz projeler ve kırdığımız rekorlar, enerjimizi daima yüksek tuttu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, ayrıca Twitter hesabından söz konusu dönemde enerji sektöründe gerçekleştirilen projeleri anlatan bir video paylaşımında bulundu. Videoda, elektrik, doğal gaz, maden ve nükleer enerji alanında yapılan yenilikler ile rakamlarla üretim ve tüketim verilerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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