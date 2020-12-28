Bakan Dönmez'den Ar-Ge mühendislerine teşekkür
28.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretim sürecindeki çalışmaları için Ar-Ge mühendislerine teşekkür etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretim sürecindeki çalışmaları için Ar-Ge mühendislerine teşekkür etti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizlere 'vay be...' dedirten tüm Ar-Ge mühendislerimize yerli lityum üretim sürecindeki gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bir Ar-Ge mühendisi olarak ortaya koyduğunuz başarı için sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer