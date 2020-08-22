Bakan Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı
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Bakan Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı

Bakan Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.

Bakan Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı
22.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:40

Bakan Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin bugüne kadar açtığı kuyuları paylaşımında kronolojik olarak anlattı. Dönmez mesajında, "Her başarının ardında, her umut yolculuğunun ilk adımında ve güneşin her doğuşunda büyük bir inanç var. Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar. 9 kuyu, dile kolay" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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